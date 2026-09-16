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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный - фото 1
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный - фото 2
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х16х5
Вес, г.
890

Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный

Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Развернуть
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный - по цене 780 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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