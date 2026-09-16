Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 727421
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х16х5
Вес, г.
890
Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Jakarta C-805 черный
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКлавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКлавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MC...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКлавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитКлавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Oklick 620M черный
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКлавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9100
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-8000
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Развернуть
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный - по цене 780 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050 черный