Top.Mail.Ru
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 9
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 10
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 12
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 13
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 14
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 15
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 16
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 17
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 18
Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 14
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 15
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 16
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 17
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 18
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255866
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
мышь, клавиатура, документация
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
655

Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный

Комплект OKLICK 630M выполнен в классическом, строгом исполнении, которое не отвлекает внимание от производственных задач. Клавиши ввода на клавиатуре имеют слегка закруглённые края и низкий профиль, благодаря которому печатать текст очень удобно. Английская раскладка выполнена в белом цвете, русские литеры для удобства выделены красным.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
мышь, клавиатура, документация
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект OKLICK 630M выполнен в классическом, строгом исполнении, которое не отвлекает внимание от производственных задач. Клавиши ввода на клавиатуре имеют слегка закруглённые края и низкий профиль, благодаря которому печатать текст очень удобно. Английская раскладка выполнена в белом цвете, русские литеры для удобства выделены красным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Oklick 630M черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...