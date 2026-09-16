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Клавиатура Gembird KBW-250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Gembird KBW-250

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Клавиатура Gembird KBW-250 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Gembird KBW-250 - фото 1
  • Клавиатура Gembird KBW-250 - фото 2
  • Клавиатура Gembird KBW-250 - фото 3
  • Клавиатура Gembird KBW-250 - фото 4
  • Клавиатура Gembird KBW-250 - фото 5
  • Клавиатура Gembird KBW-250 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736952
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Gembird KBW-250
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Клавиатура Gembird KBW-250

Полноразмерная клавиатура Gembird создана для комфортной работы за ПК: 104 клавиши обеспечивают полный функционал для любых задач, а наличие клавиши Fn раскрывает дополнительные возможности управления. Благодаря мембранному типу клавиш нажимать приятно и тихо — работать удобно даже долгое время. Современное беспроводное подключение избавляет от лишних проводов на столе. Лаконичный черный цвет подходит к любому интерьеру, а стандартный формат привычен и удобен при наборе текста или работе с числами.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KBW-250




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Описание
Полноразмерная клавиатура Gembird создана для комфортной работы за ПК: 104 клавиши обеспечивают полный функционал для любых задач, а наличие клавиши Fn раскрывает дополнительные возможности управления. Благодаря мембранному типу клавиш нажимать приятно и тихо — работать удобно даже долгое время. Современное беспроводное подключение избавляет от лишних проводов на столе. Лаконичный черный цвет подходит к любому интерьеру, а стандартный формат привычен и удобен при наборе текста или работе с числами.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Gembird KBW-250 - по цене 720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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