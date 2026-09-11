Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006)
Клавиатура Acer – это высококачественное периферийное устройство, идеально подходящее для использования как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Обладая подключением посредством кабеля, она обеспечивает стабильную и быстрореагирующую связь с вашим устройством. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая многофункциональную клавишу (Fn), что позволяет быстро выполнять различные команды и упрощает работу с различными программами. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту JIS, что гарантирует удобство ввода текста и выполнения других задач. Элегантный черный цвет корпуса клавиатуры подходит к любому рабочему пространству, добавляя нотку стиля и профессионализма. С длинным кабелем в 1.8 метра, вы можете комфортно расположить клавиатуру на рабочем столе без ограничения движения. Вес устройства составляет 493 грамма, обеспечивая устойчивость и комфорт при наборе текста, а бренд Acer гарантирует надежность и долговечность своей продукции. Эта клавиатура станет отличным выбором для пользователей, ценящих качество и удобство в эксплуатации.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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