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Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006)

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Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 1
Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 2
Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 3
Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 4
Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 5
Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 6
Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006)
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х17х3
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006)

Клавиатура Acer – это высококачественное периферийное устройство, идеально подходящее для использования как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Обладая подключением посредством кабеля, она обеспечивает стабильную и быстрореагирующую связь с вашим устройством. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая многофункциональную клавишу (Fn), что позволяет быстро выполнять различные команды и упрощает работу с различными программами. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту JIS, что гарантирует удобство ввода текста и выполнения других задач. Элегантный черный цвет корпуса клавиатуры подходит к любому рабочему пространству, добавляя нотку стиля и профессионализма. С длинным кабелем в 1.8 метра, вы можете комфортно расположить клавиатуру на рабочем столе без ограничения движения. Вес устройства составляет 493 грамма, обеспечивая устойчивость и комфорт при наборе текста, а бренд Acer гарантирует надежность и долговечность своей продукции. Эта клавиатура станет отличным выбором для пользователей, ценящих качество и удобство в эксплуатации.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer – это высококачественное периферийное устройство, идеально подходящее для использования как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Обладая подключением посредством кабеля, она обеспечивает стабильную и быстрореагирующую связь с вашим устройством. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая многофункциональную клавишу (Fn), что позволяет быстро выполнять различные команды и упрощает работу с различными программами. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту JIS, что гарантирует удобство ввода текста и выполнения других задач. Элегантный черный цвет корпуса клавиатуры подходит к любому рабочему пространству, добавляя нотку стиля и профессионализма. С длинным кабелем в 1.8 метра, вы можете комфортно расположить клавиатуру на рабочем столе без ограничения движения. Вес устройства составляет 493 грамма, обеспечивая устойчивость и комфорт при наборе текста, а бренд Acer гарантирует надежность и долговечность своей продукции. Эта клавиатура станет отличным выбором для пользователей, ценящих качество и удобство в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Acer OKW120 черный (ZL.KBDEE.006) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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