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Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный

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Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 16
Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 17
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
113
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 1
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 2
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 3
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  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 32
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 33
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 34
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 35
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 36
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 37
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 38
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 39
  • Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512602
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер, батарейки
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
665

Описание товара Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный

Клавиатура Oklick – идеальное сочетание функциональности и удобства для вашего персонального компьютера. Эта полноразмерная клавиатура с 113 клавишами и японской раскладкой JIS предлагает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и упрощает организацию рабочего пространства. Оборудованная USB Type-A интерфейсом, клавиатура легко подключается к вашему ПК, обеспечивая надежную и стабильную работу. Мембранный механизм клавиш обеспечивает мягкое и тихое нажатие, делая работу комфортной и приятной. Для любителей мультимедиа Oklick предусмотрела наличие специальных мультимедийных клавиш, которые значительно упрощают управление музыкой и видео. Стильный черный цвет клавиатуры гармонично вписывается в любой рабочий интерьер, а её вес всего 400 граммов делает устройство легким и портативным. Бренд Oklick гарантирует качество и долговечность своей продукции, делая эту клавиатуру отличным выбором как для дома, так и для офиса.

Отзывы о товаре Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили со сколом, периодами заедает
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект, клавиатура отзывчивая, с 5 метров соединение уверенное, покупал для мастерской, дома такой же комплект работает второй год, всем устраивает, однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой комплект за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Димитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё в целости, хоть и вообще не упакованно. поключилтсь сразу, всё работает хорошо.



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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер, батарейки
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick – идеальное сочетание функциональности и удобства для вашего персонального компьютера. Эта полноразмерная клавиатура с 113 клавишами и японской раскладкой JIS предлагает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и упрощает организацию рабочего пространства. Оборудованная USB Type-A интерфейсом, клавиатура легко подключается к вашему ПК, обеспечивая надежную и стабильную работу. Мембранный механизм клавиш обеспечивает мягкое и тихое нажатие, делая работу комфортной и приятной. Для любителей мультимедиа Oklick предусмотрела наличие специальных мультимедийных клавиш, которые значительно упрощают управление музыкой и видео. Стильный черный цвет клавиатуры гармонично вписывается в любой рабочий интерьер, а её вес всего 400 граммов делает устройство легким и портативным. Бренд Oklick гарантирует качество и долговечность своей продукции, делая эту клавиатуру отличным выбором как для дома, так и для офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили со сколом, периодами заедает
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект, клавиатура отзывчивая, с 5 метров соединение уверенное, покупал для мастерской, дома такой же комплект работает второй год, всем устраивает, однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой комплект за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Димитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё в целости, хоть и вообще не упакованно. поключилтсь сразу, всё работает хорошо.


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