Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашего ПК. Она выполнена в элегантном черном цвете и обладает полноразмерным форматом с японской раскладкой JIS, что делает ее универсальным выбором для пользователей, которым требуется дополнительная гибкость в наборе текста. Этот модель оснащена мембранной технологией, обеспечивающей мягкий и тихий ход клавиш, что особенно важно для работы или учебы. Всего на клавиатуре 104 клавиши, включая функциональную клавишу (Fn), позволяющую расширить возможности пользователей и упростить доступ к различным функциям и командам. Клавиатура подключается к компьютеру с помощью проводного интерфейса USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и мгновенную реакцию на ваши команды. С длиной кабеля 1,5 метра, она предлагает достаточное пространство для комфортного размещения на рабочем столе. A4TECH создала эту клавиатуру, учитывая потребности как обычных пользователей, так и тех, кто ценит удобство и практичность в повседневной работе. Благодаря своей эргономике и функциональности, она станет отличным дополнением к вашему компьютеру.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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