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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255813
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
710

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый

Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашего ПК. Она выполнена в элегантном черном цвете и обладает полноразмерным форматом с японской раскладкой JIS, что делает ее универсальным выбором для пользователей, которым требуется дополнительная гибкость в наборе текста. Этот модель оснащена мембранной технологией, обеспечивающей мягкий и тихий ход клавиш, что особенно важно для работы или учебы. Всего на клавиатуре 104 клавиши, включая функциональную клавишу (Fn), позволяющую расширить возможности пользователей и упростить доступ к различным функциям и командам. Клавиатура подключается к компьютеру с помощью проводного интерфейса USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и мгновенную реакцию на ваши команды. С длиной кабеля 1,5 метра, она предлагает достаточное пространство для комфортного размещения на рабочем столе. A4TECH создала эту клавиатуру, учитывая потребности как обычных пользователей, так и тех, кто ценит удобство и практичность в повседневной работе. Благодаря своей эргономике и функциональности, она станет отличным дополнением к вашему компьютеру.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/оранжевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный, оранжевый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашего ПК. Она выполнена в элегантном черном цвете и обладает полноразмерным форматом с японской раскладкой JIS, что делает ее универсальным выбором для пользователей, которым требуется дополнительная гибкость в наборе текста. Этот модель оснащена мембранной технологией, обеспечивающей мягкий и тихий ход клавиш, что особенно важно для работы или учебы. Всего на клавиатуре 104 клавиши, включая функциональную клавишу (Fn), позволяющую расширить возможности пользователей и упростить доступ к различным функциям и командам. Клавиатура подключается к компьютеру с помощью проводного интерфейса USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и мгновенную реакцию на ваши команды. С длиной кабеля 1,5 метра, она предлагает достаточное пространство для комфортного размещения на рабочем столе. A4TECH создала эту клавиатуру, учитывая потребности как обычных пользователей, так и тех, кто ценит удобство и практичность в повседневной работе. Благодаря своей эргономике и функциональности, она станет отличным дополнением к вашему компьютеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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