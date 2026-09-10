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Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
проводное
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  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397065
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый

Клавиатура A4TECH предлагает удобство и стиль в компактном формате. Созданная для пользователей ПК, она идеально подходит для работы и повседневного использования. С раскладкой ANSI, эта клавиатура обеспечивает привычное расположение клавиш, что делает набор текста быстрым и точным. Будучи мембранной, клавиатура A4TECH отличается тихой работой и мягким откликом клавиш, что особенно важно для комфортной работы в офисе или дома. 75% формата позволяет сохранить все необходимые функциональные клавиши, включая мультимедийные и клавишу функции (Fn), при минимальных габаритах устройства. Клавиатура оснащена 86 клавишами, что делает её компактной, но при этом функциональной. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, а длина кабеля в 1.5 метра предоставляет достаточно свободы для удобного размещения на рабочем месте. Стильное черное исполнение клавиатуры A4TECH делает её подходящей для любого интерьера, добавляя нотку элегантности на вашем рабочем столе. Это надежное и долговечное решение для тех, кто ценит качество и комфорт от известного бренда A4Tech.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH предлагает удобство и стиль в компактном формате. Созданная для пользователей ПК, она идеально подходит для работы и повседневного использования. С раскладкой ANSI, эта клавиатура обеспечивает привычное расположение клавиш, что делает набор текста быстрым и точным. Будучи мембранной, клавиатура A4TECH отличается тихой работой и мягким откликом клавиш, что особенно важно для комфортной работы в офисе или дома. 75% формата позволяет сохранить все необходимые функциональные клавиши, включая мультимедийные и клавишу функции (Fn), при минимальных габаритах устройства. Клавиатура оснащена 86 клавишами, что делает её компактной, но при этом функциональной. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, а длина кабеля в 1.5 метра предоставляет достаточно свободы для удобного размещения на рабочем месте. Стильное черное исполнение клавиатуры A4TECH делает её подходящей для любого интерьера, добавляя нотку элегантности на вашем рабочем столе. Это надежное и долговечное решение для тех, кто ценит качество и комфорт от известного бренда A4Tech.
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Доставка
Отзывы


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