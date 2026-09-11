Клавиатура A4Tech KR-85 черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech KR-85 черный
Клавиатура A4TECH представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК и ноутбуками. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn) для расширения возможностей ввода. Подключение осуществляется через USB Type-A интерфейс, что гарантирует стабильное соединение без задержек в передачи данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, обеспечивая удобство при подключении к различным устройствам. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту JIS, что может быть особенно полезно для пользователей, работающих с этой специфической клавиатурой. Стильный черный цвет корпуса подчеркивает строгий и современный дизайн, что делает клавиатуру подходящей для любого рабочего пространства. Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и доступное решение для повседневной работы за компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный
-
В наличииЦена 1 030 руб. 1 500 руб.258 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитНабор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U WHITE Gan-Kata
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитКлавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8460
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКлавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU
-
В наличииЦена 1 120 руб. 2 960 руб.280 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Rapoo X1800S черный
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитКлавиатура A4Tech KR-3330S
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНабор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KR-85 черный