Клавиатура Gembird KB-8460
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736962
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, кабель USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х13х3
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Gembird KB-8460
Проводная клавиатура Gembird KB-8460 оснащена 108 клавишами и ножничным механизмом, обеспечивающим тихий и плавный ход при наборе текста. Кабель длиной 1,5 метра позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте. Стильный чёрный корпус делает клавиатуру универсальным решением для офиса и дома.
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Теги товара: ножничные
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, кабель USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Проводная клавиатура Gembird KB-8460 оснащена 108 клавишами и ножничным механизмом, обеспечивающим тихий и плавный ход при наборе текста. Кабель длиной 1,5 метра позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте. Стильный чёрный корпус делает клавиатуру универсальным решением для офиса и дома.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: ножничные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: ножничные
Клавиатура Gembird KB-8460 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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