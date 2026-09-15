Клавиатура A4Tech KR-3330S
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech KR-3330S
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений на компьютере. Выполненная в классическом черном цвете, она выглядит стильно и сдержанно, отлично вписываясь в любой интерьер рабочего места. Полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS оснащена 104 клавишами, что обеспечивает комфортный набор текста и удобство в использовании всех функциональных возможностей. Мембранный тип клавиш обеспечивает мягкое и тихое нажатие, что делает эту клавиатуру идеальной для использования в офисе или дома. Предусмотрена клавиша функции (Fn), расширяющая возможности устройства и позволяющая управлять мультимедийными функциями и настройками системы без лишних усилий. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, а кабель длиной 1.5 метра обеспечит свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. Эта модель A4Tech создана для использования с персональными компьютерами и станет вашим незаменимым помощником в выполнении ежедневных задач. Высокое качество сборки и проверенная временем надежность A4Tech делают эту клавиатуру отличным выбором как для дома, так и для офиса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитКлавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8460
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКлавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНабор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитНабор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330S черный
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8420 grey/black (KB-8420)
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KR-3330S