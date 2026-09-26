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Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный

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Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 9
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 10
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 12
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 13
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 14
Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 14
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255846
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, кг.
1.23

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный

Клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D – универсальное решение. Комплект отлично подходит для повседневного применения. Изготовлены элементы с использованием прочного пластика. Он черного цвета, изделия обладают лаконичным дизайном. Количество клавиш – 104, есть цифровой блок, это полноразмерная клавиатура. Кнопки мембранного типа. Они выделяются мягким ходом и не сильно шумят при наборе текста. Обеспечивается продолжительный эксплуатационный ресурс. В набор A4Tech KR-8520D входит мышь. При ее проектировании были созданы эргономичные формы, поэтому манипулятор удается комфортно держать как правой, так и левой рукой. Применяется оптический светодиодный сенсор, он с высокой точностью определяет перемещения. Разрешение датчика 800 dpi. Мышь оснащается четырьмя клавишами. Дополнительная кнопка обладает функцией двойного клика, что положительно сказывается на удобстве использования. Набор подойдет для печати текста, работы, применения с компьютером в домашних условиях, игр. Подключение элементов к ПК происходит через порт USB.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D – универсальное решение. Комплект отлично подходит для повседневного применения. Изготовлены элементы с использованием прочного пластика. Он черного цвета, изделия обладают лаконичным дизайном. Количество клавиш – 104, есть цифровой блок, это полноразмерная клавиатура. Кнопки мембранного типа. Они выделяются мягким ходом и не сильно шумят при наборе текста. Обеспечивается продолжительный эксплуатационный ресурс. В набор A4Tech KR-8520D входит мышь. При ее проектировании были созданы эргономичные формы, поэтому манипулятор удается комфортно держать как правой, так и левой рукой. Применяется оптический светодиодный сенсор, он с высокой точностью определяет перемещения. Разрешение датчика 800 dpi. Мышь оснащается четырьмя клавишами. Дополнительная кнопка обладает функцией двойного клика, что положительно сказывается на удобстве использования. Набор подойдет для печати текста, работы, применения с компьютером в домашних условиях, игр. Подключение элементов к ПК происходит через порт USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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