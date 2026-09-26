Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный
Клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D – универсальное решение. Комплект отлично подходит для повседневного применения. Изготовлены элементы с использованием прочного пластика. Он черного цвета, изделия обладают лаконичным дизайном. Количество клавиш – 104, есть цифровой блок, это полноразмерная клавиатура. Кнопки мембранного типа. Они выделяются мягким ходом и не сильно шумят при наборе текста. Обеспечивается продолжительный эксплуатационный ресурс. В набор A4Tech KR-8520D входит мышь. При ее проектировании были созданы эргономичные формы, поэтому манипулятор удается комфортно держать как правой, так и левой рукой. Применяется оптический светодиодный сенсор, он с высокой точностью определяет перемещения. Разрешение датчика 800 dpi. Мышь оснащается четырьмя клавишами. Дополнительная кнопка обладает функцией двойного клика, что положительно сказывается на удобстве использования. Набор подойдет для печати текста, работы, применения с компьютером в домашних условиях, игр. Подключение элементов к ПК происходит через порт USB.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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