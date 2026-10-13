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Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200

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Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 1
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 2
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 3
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 4
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 5
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 6
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 7
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 8
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 9
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200
1 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура, мышь, инструкция
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х21х5
Вес, г.
820

Описание товара Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200

Клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 – набор, способный сделать работу не только комфортной, но и более быстрой. Проводные устройства от известного производителя с отличной репутацией отличаются прежде всего качеством и надежностью. Они проработают долгие годы и не заставят нервничать из-за того, что что-то не срабатывает так, как должно, или просто отключается в самый неподходящий момент. Особенность клавиатуры Genius Smart KM-200 – наличие кнопки Fn, открывающей доступ к мультимедийным функциям. С ее помощью получается одним нажатием управлять плеерами, выйти в почту или соцсети. Клавиша Smart Genius вызывает на экран меню самых востребованных приложений. Это позволяет сэкономить до 50 % времени, затрачиваемого на рутинные процессы. Мышь из комплекта подходит для работы любой рукой, снабжена двумя клавишами и прорезиненным колесом прокрутки. Разрешение оптического датчика постоянное (1000 dpi), оптимальное для выполнения стандартных операций.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура, мышь, инструкция
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 – набор, способный сделать работу не только комфортной, но и более быстрой. Проводные устройства от известного производителя с отличной репутацией отличаются прежде всего качеством и надежностью. Они проработают долгие годы и не заставят нервничать из-за того, что что-то не срабатывает так, как должно, или просто отключается в самый неподходящий момент. Особенность клавиатуры Genius Smart KM-200 – наличие кнопки Fn, открывающей доступ к мультимедийным функциям. С ее помощью получается одним нажатием управлять плеерами, выйти в почту или соцсети. Клавиша Smart Genius вызывает на экран меню самых востребованных приложений. Это позволяет сэкономить до 50 % времени, затрачиваемого на рутинные процессы. Мышь из комплекта подходит для работы любой рукой, снабжена двумя клавишами и прорезиненным колесом прокрутки. Разрешение оптического датчика постоянное (1000 dpi), оптимальное для выполнения стандартных операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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