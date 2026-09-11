Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный
Клавиатура A4Tech - это надежное и удобное устройство, разработанное специально для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и практичность. С мембранным типом клавиш, она обеспечивает плавное и тихое нажатие, что идеально подходит для длительных игровых сессий или работы. Проводное подключение гарантирует стабильность и скорость передачи данных, избавляя от задержек, которые могут повлиять на вашу продуктивность или успех в игре. Благодаря 104 клавишам и стандартной JIS-раскладке, клавиатура подходит как для ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая легкость и интуитивную простоту в использовании. Стильный черный цвет корпуса позволяет устройству гармонично вписываться в любой интерьер рабочего места. Клавиатура A4Tech отличается продуманным и добротным дизайном с длиной кабеля 1.8 метра, который позволяет удобно расположить устройство на столе. С весом 790 грамм, клавиатура устойчива и прочна, что способствует комфортному и продолжительному использованию без усталости запястий. Эта клавиатура – идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и недорогую модель с высокой функциональностью для всех типов использования, будь то игры, работа или простое общение в сети.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, механические, ножничные, механические с подсветкой, белые
Теги товара: игровые, мембранные, игровые с подсветкой, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 430 руб. 1 760 руб.358 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-1
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-9
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитКлавиатура + мышь A4Tech 3330N
-
В наличииЦена 1 500 руб.375 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Berkeley C-925 Nano Black USB
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКлавиатура Oklick 890S серый
-
В наличииЦена 1 520 руб. 2 590 руб.380 руб. в СплитКлавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 Black/Grey
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКлавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитКлавиатура Logitech K270 черный/белый
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитКлавиатура Defender LAKSHMI (78119)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитКлавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech V-Track 4200N черный
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитКлавиатура Logitech K270 (920-003058)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, механические, ножничные, механические с подсветкой, белые
Теги товара: игровые, мембранные, игровые с подсветкой, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный