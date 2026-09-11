Top.Mail.Ru
Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 66045
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный
1 490 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х2
Вес, г.
840

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный

Клавиатура A4Tech - это надежное и удобное устройство, разработанное специально для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и практичность. С мембранным типом клавиш, она обеспечивает плавное и тихое нажатие, что идеально подходит для длительных игровых сессий или работы. Проводное подключение гарантирует стабильность и скорость передачи данных, избавляя от задержек, которые могут повлиять на вашу продуктивность или успех в игре. Благодаря 104 клавишам и стандартной JIS-раскладке, клавиатура подходит как для ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая легкость и интуитивную простоту в использовании. Стильный черный цвет корпуса позволяет устройству гармонично вписываться в любой интерьер рабочего места. Клавиатура A4Tech отличается продуманным и добротным дизайном с длиной кабеля 1.8 метра, который позволяет удобно расположить устройство на столе. С весом 790 грамм, клавиатура устойчива и прочна, что способствует комфортному и продолжительному использованию без усталости запястий. Эта клавиатура – идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и недорогую модель с высокой функциональностью для всех типов использования, будь то игры, работа или простое общение в сети.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech - это надежное и удобное устройство, разработанное специально для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и практичность. С мембранным типом клавиш, она обеспечивает плавное и тихое нажатие, что идеально подходит для длительных игровых сессий или работы. Проводное подключение гарантирует стабильность и скорость передачи данных, избавляя от задержек, которые могут повлиять на вашу продуктивность или успех в игре. Благодаря 104 клавишам и стандартной JIS-раскладке, клавиатура подходит как для ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая легкость и интуитивную простоту в использовании. Стильный черный цвет корпуса позволяет устройству гармонично вписываться в любой интерьер рабочего места. Клавиатура A4Tech отличается продуманным и добротным дизайном с длиной кабеля 1.8 метра, который позволяет удобно расположить устройство на столе. С весом 790 грамм, клавиатура устойчива и прочна, что способствует комфортному и продолжительному использованию без усталости запястий. Эта клавиатура – идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и недорогую модель с высокой функциональностью для всех типов использования, будь то игры, работа или простое общение в сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Bloody Q100 черный – стоимость товара 1490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...