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Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black

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Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black - фото 1
Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black - фото 1
  • Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641908
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Характеристики

Бренд
Lime
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
16.3

Описание товара Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black

Клавиатура Lime — это надежное и удобное решение для пользователей ПК и ноутбуков, предпочитающих мембранные устройства ввода. Она обладает стандартной раскладкой ISO и включает в себя 104 клавиши, что делает ее отличным выбором для выполнения различных задач, от работы до развлечений. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любое рабочее пространство. Благодаря полноразмерному формату, Lime обеспечивает полный доступ к функциональным клавишам и цифровой панели, что повышает комфорт и продуктивность при длительной работе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение без задержек. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что дает свободу в расположении клавиатуры на рабочем месте и удобство в подключении к компьютеру или ноутбуку. Клавиатура Lime — это сочетание продуманного дизайна и функциональности, что делает ее отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Клавиатура Lime K-0494 RLSK USB Standart Black




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Характеристики
Бренд
Lime
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Lime — это надежное и удобное решение для пользователей ПК и ноутбуков, предпочитающих мембранные устройства ввода. Она обладает стандартной раскладкой ISO и включает в себя 104 клавиши, что делает ее отличным выбором для выполнения различных задач, от работы до развлечений. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любое рабочее пространство. Благодаря полноразмерному формату, Lime обеспечивает полный доступ к функциональным клавишам и цифровой панели, что повышает комфорт и продуктивность при длительной работе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение без задержек. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что дает свободу в расположении клавиатуры на рабочем месте и удобство в подключении к компьютеру или ноутбуку. Клавиатура Lime — это сочетание продуманного дизайна и функциональности, что делает ее отличным выбором для повседневного использования.
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