Клавиатура Oklick 890S серый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 890S серый/черный
Клавиатура Oklick 890S характеризуется низкопрофильной конструкцией ножничного типа, беспроводным подключением и широкими функциональными возможностями. Клавиши обеспечивают быстрое срабатывание с низким уровнем шума, а также отличаются ресурсом 10 млн нажатий. Четыре дополнительные клавиши позволяют легко управлять мультимедийными функциями. Полноразмерная раскладка с цифровым блоком позволяет комфортно работать как с текстовыми, так и с числовыми данными. Символы раскладки выполнены в двух цветах – белом и оранжевом. Клавиатура Oklick 890S выполнена в качественном пластиковом корпусе и подключается к компьютеру с помощью компактного USB-ресивера.
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Теги товара: механические, механические с подсветкой
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, мембранные, ножничные, игровые с подсветкой, белые, бесшумные
Теги товара: механические, механические с подсветкой
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