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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512

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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 1
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 2
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 3
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 4
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 5
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 6
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 7
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 1
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 2
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 3
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 4
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 5
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 6
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 7
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491872
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
980

Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512

Клавиатура A4Tech сочетает в себе надежность и удобство, идеально подходя для использования с персональными компьютерами. Эта белоснежная мембранная клавиатура отличается высокой функциональностью и стильным дизайном. Раскладка клавиш выполнена по стандарту ANSI, обеспечивая удобный доступ ко всем 103 клавишам, что делает ее идеальным выбором как для повседневных задач, так и для работы и игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь и быструю реакцию на нажатия, устраняя задержки, что важно для комфортной работы. Длина кабеля составляет 1.5 метра, позволяя удобно разместить клавиатуру на рабочем столе. Дополнительно устройство комплектуется оптической мышью с разрешением 1200 dpi, обеспечивая точное и плавное перемещение курсора. Такая комбинация делает этот набор отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание функциональности и элегантности в одной модели. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество изготовления и долговечность продукции.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler F1512




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech сочетает в себе надежность и удобство, идеально подходя для использования с персональными компьютерами. Эта белоснежная мембранная клавиатура отличается высокой функциональностью и стильным дизайном. Раскладка клавиш выполнена по стандарту ANSI, обеспечивая удобный доступ ко всем 103 клавишам, что делает ее идеальным выбором как для повседневных задач, так и для работы и игр. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильную связь и быструю реакцию на нажатия, устраняя задержки, что важно для комфортной работы. Длина кабеля составляет 1.5 метра, позволяя удобно разместить клавиатуру на рабочем столе. Дополнительно устройство комплектуется оптической мышью с разрешением 1200 dpi, обеспечивая точное и плавное перемещение курсора. Такая комбинация делает этот набор отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание функциональности и элегантности в одной модели. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество изготовления и долговечность продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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