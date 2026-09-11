Клавиатура A4Tech KR-3330
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech KR-3330
Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство для вашего ПК, предназначенное для повседневного использования. Выполненная в классическом черном цвете, она сочетает в себе стиль и практичность. Клавиатура имеет полноразмерный формат с 104 клавишами, что обеспечивает комфортное использование и быстрый доступ ко всем необходимым функциям. Эта мембранная клавиатура отличается плавностью хода клавиш и тихой работой, что делает ее идеальной для как работы, так и развлечений. Наличие клавиши функции (Fn) расширяет функциональность устройства, предоставляя пользователь дополнительные возможности управления. A4Tech подключается к компьютеру при помощи проводного интерфейса USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение без прерываний. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет удобно разместить клавиатуру на рабочем столе, обеспечивая гибкость в организации рабочего пространства. Клавиатура A4Tech представляет собой оптимальный выбор для тех, кто ищет надежное и удобное решение для работы на ПК, сочетающее в себе функциональность и качество от известного бренда.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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