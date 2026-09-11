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Клавиатура A4Tech KR-3330 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech KR-3330

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Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 2
Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 3
Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 4
Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 5
Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 6
Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 7
Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 8
Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 9
Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 1
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 2
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 3
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 4
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 5
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 6
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 7
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 8
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 9
  • Клавиатура A4Tech KR-3330 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654123
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
735

Описание товара Клавиатура A4Tech KR-3330

Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство для вашего ПК, предназначенное для повседневного использования. Выполненная в классическом черном цвете, она сочетает в себе стиль и практичность. Клавиатура имеет полноразмерный формат с 104 клавишами, что обеспечивает комфортное использование и быстрый доступ ко всем необходимым функциям. Эта мембранная клавиатура отличается плавностью хода клавиш и тихой работой, что делает ее идеальной для как работы, так и развлечений. Наличие клавиши функции (Fn) расширяет функциональность устройства, предоставляя пользователь дополнительные возможности управления. A4Tech подключается к компьютеру при помощи проводного интерфейса USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение без прерываний. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет удобно разместить клавиатуру на рабочем столе, обеспечивая гибкость в организации рабочего пространства. Клавиатура A4Tech представляет собой оптимальный выбор для тех, кто ищет надежное и удобное решение для работы на ПК, сочетающее в себе функциональность и качество от известного бренда.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KR-3330




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство для вашего ПК, предназначенное для повседневного использования. Выполненная в классическом черном цвете, она сочетает в себе стиль и практичность. Клавиатура имеет полноразмерный формат с 104 клавишами, что обеспечивает комфортное использование и быстрый доступ ко всем необходимым функциям. Эта мембранная клавиатура отличается плавностью хода клавиш и тихой работой, что делает ее идеальной для как работы, так и развлечений. Наличие клавиши функции (Fn) расширяет функциональность устройства, предоставляя пользователь дополнительные возможности управления. A4Tech подключается к компьютеру при помощи проводного интерфейса USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение без прерываний. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет удобно разместить клавиатуру на рабочем столе, обеспечивая гибкость в организации рабочего пространства. Клавиатура A4Tech представляет собой оптимальный выбор для тех, кто ищет надежное и удобное решение для работы на ПК, сочетающее в себе функциональность и качество от известного бренда.
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Отзывы


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