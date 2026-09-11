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Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900)

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Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 1
Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 2
Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 3
Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 4
Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 5
Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 6
Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 7
Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
94
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 1
  • Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 2
  • Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 3
  • Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 4
  • Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 5
  • Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 6
  • Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 7
  • Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 020 руб.  1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653042
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
94
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
740

Описание товара Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900)

Игровая или офисная, для работы или развлечений? С клавиатурой SVEN KB-G8200 этот вопрос перестает быть актуальным, в ней есть все необходимое для повседневного использования в качестве игрового устройства, центра управления мультимедийными функциями ПК или выполнения рабочих задач. Внешний вид у клавиатуры строгий и даже лаконичный. Однако с помощью настраиваемой RGB-подсветки с регулировкой яркости ее внешний вид преображается и становится вполне характерным для геймерских устройств, являющихся важной частью оформления игрового пространства.

Отзывы о товаре Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
94
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая или офисная, для работы или развлечений? С клавиатурой SVEN KB-G8200 этот вопрос перестает быть актуальным, в ней есть все необходимое для повседневного использования в качестве игрового устройства, центра управления мультимедийными функциями ПК или выполнения рабочих задач. Внешний вид у клавиатуры строгий и даже лаконичный. Однако с помощью настраиваемой RGB-подсветки с регулировкой яркости ее внешний вид преображается и становится вполне характерным для геймерских устройств, являющихся важной частью оформления игрового пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура SVEN KB-G8200 (SV-021900) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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