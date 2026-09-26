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Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779)

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Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 1
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 2
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 3
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 4
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 5
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 6
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 7
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 8
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 9
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 10
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 11
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 12
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 13
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 14
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 15
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 16
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 17
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 18
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 19
Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 10
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 11
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 12
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 13
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 14
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 15
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 16
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 17
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 18
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 19
  • Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612785
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь, коврик, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
828

Описание товара Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779)

Клавиатура Oklick — это стильное и функциональное решение для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и надежность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с раскладкой JIS идеально подходит как для ПК, так и для ноутбуков. Одной из ключевых особенностей является наличие яркой и настраиваемой подсветки клавиш, которая обеспечивает удобство работы и игр в темное время суток. Клавиша может включаться и отключаться по вашему желанию, создавая оптимальные условия для работы и развлечений. Клавиатура имеет 104 клавиши, предлагая полный набор функций для различных задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и надежность, что особенно важно для активных геймеров. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает необходимую свободу в подключении и использовании устройства. Сделанная в элегантном черном цвете, клавиатура Oklick сочетает в себе стиль и производительность, подходя к любому рабочему месту или игровой станции. Выбирайте Oklick, если вам важны качество, функциональность и удобство.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь, коврик, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это стильное и функциональное решение для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и надежность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с раскладкой JIS идеально подходит как для ПК, так и для ноутбуков. Одной из ключевых особенностей является наличие яркой и настраиваемой подсветки клавиш, которая обеспечивает удобство работы и игр в темное время суток. Клавиша может включаться и отключаться по вашему желанию, создавая оптимальные условия для работы и развлечений. Клавиатура имеет 104 клавиши, предлагая полный набор функций для различных задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и надежность, что особенно важно для активных геймеров. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает необходимую свободу в подключении и использовании устройства. Сделанная в элегантном черном цвете, клавиатура Oklick сочетает в себе стиль и производительность, подходя к любому рабочему месту или игровой станции. Выбирайте Oklick, если вам важны качество, функциональность и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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