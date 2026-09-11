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Клавиатура Gembird KBW-4N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Gembird KBW-4N

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Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 1
Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 2
Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 3
Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 4
Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 5
Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 6
Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 1
  • Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 2
  • Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 3
  • Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 4
  • Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 5
  • Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 6
  • Клавиатура Gembird KBW-4N - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
960 руб.  1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654165
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
300

Описание товара Клавиатура Gembird KBW-4N

Клавиатура Gembird KBW-4N это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании беспроводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс Bluetooth. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита. Для более удобного использования в конструкции Gembird KBW-4N предусмотрен мультимедийные клавиши и цифровой блок, что к примеру пригодится поклонникам компьютерных игр. Толщина клавиатуры - ультратонкая. Устройство может похвастаться небольшими размерами. Это позволит разместить его практически где угодно. Купить клавиатуру можно на долгие годы. Корпус изготовлен из качественного, прочного пластика и окрашен в черный цвет. Стоит отметить и приятный для глаз дизайн корпуса, благодаря которому данная клавиатура сможет занять достойное место на рабочем столе пользователя. Вы можете купить клавиатуру Gembird KBW-4N по наиболее выгодной стоимости.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KBW-4N




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура Gembird KBW-4N это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании беспроводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс Bluetooth. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита. Для более удобного использования в конструкции Gembird KBW-4N предусмотрен мультимедийные клавиши и цифровой блок, что к примеру пригодится поклонникам компьютерных игр. Толщина клавиатуры - ультратонкая. Устройство может похвастаться небольшими размерами. Это позволит разместить его практически где угодно. Купить клавиатуру можно на долгие годы. Корпус изготовлен из качественного, прочного пластика и окрашен в черный цвет. Стоит отметить и приятный для глаз дизайн корпуса, благодаря которому данная клавиатура сможет занять достойное место на рабочем столе пользователя. Вы можете купить клавиатуру Gembird KBW-4N по наиболее выгодной стоимости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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