Top.Mail.Ru
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
белый, серый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 050 руб.  1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255807
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый, серый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
710

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый

Клавиатура A4Tech представляет собой полноразмерное устройство ввода, созданное для комфортной работы как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Она выполнена в стильной бело-серой цветовой гамме, что придаёт ей современный и элегантный внешний вид. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихий и мягкий ход, что делает её идеальной для тех, кто ценит комфорт и тишину при наборе текста. Клавиатура оснащена 104 клавишами и имеет раскладку JIS, что делает её особенно подходящей для пользователей, предпочитающих японский стандарт раскладки. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая надёжное и стабильное соединение. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает достаточную свободу при расположении устройства на рабочем столе. A4Tech заботится о пользователях, сочетая в этом устройстве функциональность, долговечность и привлекательный дизайн. Эта клавиатура станет отличным дополнением к любому рабочему месту, обеспечивая удобство в повседневном использовании.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый, серый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech представляет собой полноразмерное устройство ввода, созданное для комфортной работы как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Она выполнена в стильной бело-серой цветовой гамме, что придаёт ей современный и элегантный внешний вид. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихий и мягкий ход, что делает её идеальной для тех, кто ценит комфорт и тишину при наборе текста. Клавиатура оснащена 104 клавишами и имеет раскладку JIS, что делает её особенно подходящей для пользователей, предпочитающих японский стандарт раскладки. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая надёжное и стабильное соединение. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает достаточную свободу при расположении устройства на рабочем столе. A4Tech заботится о пользователях, сочетая в этом устройстве функциональность, долговечность и привлекательный дизайн. Эта клавиатура станет отличным дополнением к любому рабочему месту, обеспечивая удобство в повседневном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...