Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый
Клавиатура A4Tech представляет собой полноразмерное устройство ввода, созданное для комфортной работы как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Она выполнена в стильной бело-серой цветовой гамме, что придаёт ей современный и элегантный внешний вид. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихий и мягкий ход, что делает её идеальной для тех, кто ценит комфорт и тишину при наборе текста. Клавиатура оснащена 104 клавишами и имеет раскладку JIS, что делает её особенно подходящей для пользователей, предпочитающих японский стандарт раскладки. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая надёжное и стабильное соединение. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает достаточную свободу при расположении устройства на рабочем столе. A4Tech заботится о пользователях, сочетая в этом устройстве функциональность, долговечность и привлекательный дизайн. Эта клавиатура станет отличным дополнением к любому рабочему месту, обеспечивая удобство в повседневном использовании.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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