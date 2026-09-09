Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный
Клавиатура+мышь Oklick 220M - это комплект компьютерной периферии, который обеспечит вас всем необходимым для комфортной работы за вашим персональным компьютером. Строгое оформление устройств делает его приобретение оптимальным не только для домашнего использования, но и для оснащения рабочего места в офисе. Компактной клавиатуре найдется место даже на самом миниатюрном компьютерном столе. Ее оснащение представлено 104 мембранными клавишами низкопрофильного типа. Имеется отдельно вынесенный цифровой блок для комфортной работы с числовыми данными. Манипулятор из комплекта Oklick 220M имеет трехкнопочную конструкцию. Благодаря эргономичной форме корпуса пользоваться им одинаково удобно как правой, так и левой рукой. За счет матового покрытия пластикового корпуса на нем практически не видны отпечатки пальцев. Оптический светодиодный сенсор, установленный в манипулятор, функционирует на частоте 1000 dpi. И клавиатура, и мышь подключаются к компьютеру беспроводным способом. Радиус их действия соответствует 10 метрам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКлавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MC...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитКлавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Oklick 620M черный
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9100
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-8000
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКлавиатура A4Tech KR-83 черный
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-G710M-S
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный