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Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный

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Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 9
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 10
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 12
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 13
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 14
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 15
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 16
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 17
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 18
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 19
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 20
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 21
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 22
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 23
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 24
Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 25
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Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 14
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 15
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 16
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 17
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 18
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 19
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 20
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 21
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 22
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 23
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 24
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 25
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 26
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255849
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
набор клавиатура+мышь, USB ресивер, батарейка АА, батарейка ААА, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
675

Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный

Клавиатура+мышь Oklick 220M - это комплект компьютерной периферии, который обеспечит вас всем необходимым для комфортной работы за вашим персональным компьютером. Строгое оформление устройств делает его приобретение оптимальным не только для домашнего использования, но и для оснащения рабочего места в офисе. Компактной клавиатуре найдется место даже на самом миниатюрном компьютерном столе. Ее оснащение представлено 104 мембранными клавишами низкопрофильного типа. Имеется отдельно вынесенный цифровой блок для комфортной работы с числовыми данными. Манипулятор из комплекта Oklick 220M имеет трехкнопочную конструкцию. Благодаря эргономичной форме корпуса пользоваться им одинаково удобно как правой, так и левой рукой. За счет матового покрытия пластикового корпуса на нем практически не видны отпечатки пальцев. Оптический светодиодный сенсор, установленный в манипулятор, функционирует на частоте 1000 dpi. И клавиатура, и мышь подключаются к компьютеру беспроводным способом. Радиус их действия соответствует 10 метрам.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Oklick 220M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
набор клавиатура+мышь, USB ресивер, батарейка АА, батарейка ААА, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь Oklick 220M - это комплект компьютерной периферии, который обеспечит вас всем необходимым для комфортной работы за вашим персональным компьютером. Строгое оформление устройств делает его приобретение оптимальным не только для домашнего использования, но и для оснащения рабочего места в офисе. Компактной клавиатуре найдется место даже на самом миниатюрном компьютерном столе. Ее оснащение представлено 104 мембранными клавишами низкопрофильного типа. Имеется отдельно вынесенный цифровой блок для комфортной работы с числовыми данными. Манипулятор из комплекта Oklick 220M имеет трехкнопочную конструкцию. Благодаря эргономичной форме корпуса пользоваться им одинаково удобно как правой, так и левой рукой. За счет матового покрытия пластикового корпуса на нем практически не видны отпечатки пальцев. Оптический светодиодный сенсор, установленный в манипулятор, функционирует на частоте 1000 dpi. И клавиатура, и мышь подключаются к компьютеру беспроводным способом. Радиус их действия соответствует 10 метрам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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