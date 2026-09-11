Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий
Клавиатура A4TECH представляет собой высококачественное и надежное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для интенсивного игрового использования. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с классической раскладкой JIS предлагает удобство и функциональность, удовлетворяющие требованиям как опытных геймеров, так и офисных сотрудников. С проводным подключением и надежным соединением клавиатура обеспечивает плавную и мгновенную передачу команд. Общий вес устройства составляет 534 г, что делает её устойчивой и удобной для длительных игровых сессий. Для подключения используется кабель длиной 1,5 метра, который предоставляет достаточно свободы для размещения клавиатуры на рабочем столе. Черно-синяя цветовая гамма придает клавиатуре стильный и элегантный внешний вид, который дополнит любой интерьер. С количеством клавиш в 104, в том числе и клавишей функции (Fn), пользователи получат расширенные возможности управления и настройки, необходимые для эффективной работы и комфортного гейминга. Компания A4Tech, известная своими инновационными решениями, гарантирует высокое качество сборки и долговечность своих продуктов. Эта клавиатура станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание великолепного дизайна и отличной функциональности.
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Теги товара: игровые, мембранные, игровые с подсветкой, бесшумные, тонкие
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