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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий

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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 11
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 12
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 13
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 14
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 15
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, синий
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512621
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный, синий
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
645

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий

Клавиатура A4TECH представляет собой высококачественное и надежное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для интенсивного игрового использования. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с классической раскладкой JIS предлагает удобство и функциональность, удовлетворяющие требованиям как опытных геймеров, так и офисных сотрудников. С проводным подключением и надежным соединением клавиатура обеспечивает плавную и мгновенную передачу команд. Общий вес устройства составляет 534 г, что делает её устойчивой и удобной для длительных игровых сессий. Для подключения используется кабель длиной 1,5 метра, который предоставляет достаточно свободы для размещения клавиатуры на рабочем столе. Черно-синяя цветовая гамма придает клавиатуре стильный и элегантный внешний вид, который дополнит любой интерьер. С количеством клавиш в 104, в том числе и клавишей функции (Fn), пользователи получат расширенные возможности управления и настройки, необходимые для эффективной работы и комфортного гейминга. Компания A4Tech, известная своими инновационными решениями, гарантирует высокое качество сборки и долговечность своих продуктов. Эта клавиатура станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание великолепного дизайна и отличной функциональности.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный, синий
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH представляет собой высококачественное и надежное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для интенсивного игрового использования. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с классической раскладкой JIS предлагает удобство и функциональность, удовлетворяющие требованиям как опытных геймеров, так и офисных сотрудников. С проводным подключением и надежным соединением клавиатура обеспечивает плавную и мгновенную передачу команд. Общий вес устройства составляет 534 г, что делает её устойчивой и удобной для длительных игровых сессий. Для подключения используется кабель длиной 1,5 метра, который предоставляет достаточно свободы для размещения клавиатуры на рабочем столе. Черно-синяя цветовая гамма придает клавиатуре стильный и элегантный внешний вид, который дополнит любой интерьер. С количеством клавиш в 104, в том числе и клавишей функции (Fn), пользователи получат расширенные возможности управления и настройки, необходимые для эффективной работы и комфортного гейминга. Компания A4Tech, известная своими инновационными решениями, гарантирует высокое качество сборки и долговечность своих продуктов. Эта клавиатура станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание великолепного дизайна и отличной функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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