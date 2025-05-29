Top.Mail.Ru
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный

30 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 1
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 2
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 3
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 4
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 5
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 6
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 1
  • Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 2
  • Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 3
  • Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 4
  • Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 5
  • Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 6
  • Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
940 руб.  1 410 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 66176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный
940 руб. -33%
1 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х3
Вес, г.
690

Описание товара Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный

Клавиатура Logitech сочетает в себе надежность и комфорт для длительного использования, предлагая пользователям отличное решение для работы и развлечений. Эта мембранная клавиатура предназначена для ПК и выполнена в классическом черном цвете, что делает ее универсальным дополнением к любому рабочему месту или домашней обстановке. С полноразмерной раскладкой ISO и наличием 104 клавиш, она обеспечивает удобство набора текста и выполнения повседневных задач. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильную и надежную передачу данных, избавляя от необходимости заботиться о замене батарей. Кабель длиной 1.5 метра предоставляет достаточную свободу при подключении к различным устройствам, обеспечивая гибкость в организации рабочего пространства. Эта клавиатура от Logitech является идеальным выбором для тех, кто ценит качество, простоту и функциональность в повседневной работе за компьютером.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иванов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества и соответствует описанию. Подключили к компьютеру - работает. Клавиатура удобная и комфортная.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, с антискольжением. к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Адель С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мембранка. Не нашёл 600ку от Мелкомягких и взял этот аналог.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александра Б.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура не смогла самостоятельно подключиться к виндоус 10 на компе, пришлось вручную устанавливать необходимые драйвера, к ноутбуку на виндоус 8 встала без проблем, работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Геннадий Д.

Достоинства:


Комментарий:
классная клавиатура, очень чёткий шрифт белого цвета на чёрном, притом, что на русском и английском языках. Фирма проверенная, рекомендую к покупке...
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная стандартная клавиатура. Долгоживущая.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Идеально!!! До этого перепробовали штуки три - пришлось выкинуть(( эта с широким расстоянием между кнопками, так что для тех, у кого широкие большие пальцы идеально подойдёт! Муж мой доволен - именно ему нужна была только такая клавиатура!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычная клава, мягко, тихо чпокают клавиши. Не рассмотрел, что энтер здесь двойной (на прежней был одинарный, выше были скобочки) - придётся привыкать(((. И подсветки нет, - тоже стало сюрпризом(на прежней была). Русская раскладка и латинская нанесена одинаковым белым цветом (разве что немного шрифты отличаются) - тоже считаю неудобным. "Повёлся" на известный брЭнд, а зря. В общем: ничего особенного.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Выжитович Е.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер. ничего лишнего. Такая клавиатура и дома и на работе. Как автомат калашникова.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, бюджетная клавиатура без новоротов.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Норм базовая клавиатура, мягкое нажатие, большой Г-образный enter - не промахнешься. Единственное но - маленький левый shift, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отличная классическая (в хорошем смысле этого слова) клавиатура! Взял впопыхах взамен сломавшейся, какую-то "игровую" - невозможно работать - края клавиатуры срезаны по границам клавиш, сами клавиши повыше и подпружинены... вот вроде всё то... да не то... даже края "подрезанные" создают дискомфорт... а тут - поставил - и забыл, что между компьютером и тобой, есть что-то промежуточное... :) Замечательная клавиатура, если надо работать... :)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена соответствует качеству. классическая клавиатура
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура понравилась, яркие белые буквы с покрытием от стирания, Клавиатура не прогибается в отличии от предыдущей, удобно нажимать клавиши) и да, клавиша Shift короткая (привыкать надо) и так же двухэтажный Enter, не как в карточке товара, впринципе с таким Enter как-то даже привычней. Вообщем Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая надёжная, была такая же просто обновил, старая много лет отслужила.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Logitech Клавиатура понравилась. Хорошее качество, клавиши нажимаются легко и мягко, буквы и английские и русские белого цвета хорошо видны.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
работает и ладно главное не пытайтесь мыть её очистителем карбюратора
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Компания борется за качество,и это радует. радует тактильность кнопок,удобное расположение отдельных клавиш,ради чего и брал и в тоже время, можно было бы сделать чуть совершеннее. но за эту цену нормальный вариант без излишества,только для работы
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
удобная клавиатура с мягкими клавишами
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура понравилась. Доставили быстро. Упаковано в твёрдый заводской картон. Завтра подключу
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Компания борется за качество,и это радует. радует тактильность кнопок,удобное расположение отдельных клавиш,ради чего и брал и в тоже время, можно было бы сделать чуть совершеннее. но за эту цену нормальный вариант без излишества,только для работы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Классическая клавиатура. Для работы устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатурой такой пользуемся давно, соотношение цена-качество устраивает. Взяли такую же для второго компьютера.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура норм. Можно сказать рабочая лошадка для офиса)
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетная клавиатура, нареканий в использовании нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
У нач на работе такие, поэтому домой тоже купил точно такую, чтоб было удобно печатать. Хорошая рабочая лошадка.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая офисная клавиатура
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ришат К.

Достоинства:


Комментарий:
Плохо работает клавиша Шифт, постоянно бесит, когда нужно написать заглавную букву, так как клавиша не срабатывает
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная простая клавиатура - не ёрзает по столу, ненапряжный звук нажатия клавиш, описанию соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
ЮЛИЯ Т.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура отличная она подходит, как и для дома так и для офиса очень удобная.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech сочетает в себе надежность и комфорт для длительного использования, предлагая пользователям отличное решение для работы и развлечений. Эта мембранная клавиатура предназначена для ПК и выполнена в классическом черном цвете, что делает ее универсальным дополнением к любому рабочему месту или домашней обстановке. С полноразмерной раскладкой ISO и наличием 104 клавиш, она обеспечивает удобство набора текста и выполнения повседневных задач. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильную и надежную передачу данных, избавляя от необходимости заботиться о замене батарей. Кабель длиной 1.5 метра предоставляет достаточную свободу при подключении к различным устройствам, обеспечивая гибкость в организации рабочего пространства. Эта клавиатура от Logitech является идеальным выбором для тех, кто ценит качество, простоту и функциональность в повседневной работе за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иванов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества и соответствует описанию. Подключили к компьютеру - работает. Клавиатура удобная и комфортная.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, с антискольжением. к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Адель С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мембранка. Не нашёл 600ку от Мелкомягких и взял этот аналог.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александра Б.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура не смогла самостоятельно подключиться к виндоус 10 на компе, пришлось вручную устанавливать необходимые драйвера, к ноутбуку на виндоус 8 встала без проблем, работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Геннадий Д.

Достоинства:


Комментарий:
классная клавиатура, очень чёткий шрифт белого цвета на чёрном, притом, что на русском и английском языках. Фирма проверенная, рекомендую к покупке...
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная стандартная клавиатура. Долгоживущая.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Идеально!!! До этого перепробовали штуки три - пришлось выкинуть(( эта с широким расстоянием между кнопками, так что для тех, у кого широкие большие пальцы идеально подойдёт! Муж мой доволен - именно ему нужна была только такая клавиатура!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычная клава, мягко, тихо чпокают клавиши. Не рассмотрел, что энтер здесь двойной (на прежней был одинарный, выше были скобочки) - придётся привыкать(((. И подсветки нет, - тоже стало сюрпризом(на прежней была). Русская раскладка и латинская нанесена одинаковым белым цветом (разве что немного шрифты отличаются) - тоже считаю неудобным. "Повёлся" на известный брЭнд, а зря. В общем: ничего особенного.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Выжитович Е.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер. ничего лишнего. Такая клавиатура и дома и на работе. Как автомат калашникова.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, бюджетная клавиатура без новоротов.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Норм базовая клавиатура, мягкое нажатие, большой Г-образный enter - не промахнешься. Единственное но - маленький левый shift, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отличная классическая (в хорошем смысле этого слова) клавиатура! Взял впопыхах взамен сломавшейся, какую-то "игровую" - невозможно работать - края клавиатуры срезаны по границам клавиш, сами клавиши повыше и подпружинены... вот вроде всё то... да не то... даже края "подрезанные" создают дискомфорт... а тут - поставил - и забыл, что между компьютером и тобой, есть что-то промежуточное... :) Замечательная клавиатура, если надо работать... :)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена соответствует качеству. классическая клавиатура
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура понравилась, яркие белые буквы с покрытием от стирания, Клавиатура не прогибается в отличии от предыдущей, удобно нажимать клавиши) и да, клавиша Shift короткая (привыкать надо) и так же двухэтажный Enter, не как в карточке товара, впринципе с таким Enter как-то даже привычней. Вообщем Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая надёжная, была такая же просто обновил, старая много лет отслужила.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Logitech Клавиатура понравилась. Хорошее качество, клавиши нажимаются легко и мягко, буквы и английские и русские белого цвета хорошо видны.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
работает и ладно главное не пытайтесь мыть её очистителем карбюратора
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Компания борется за качество,и это радует. радует тактильность кнопок,удобное расположение отдельных клавиш,ради чего и брал и в тоже время, можно было бы сделать чуть совершеннее. но за эту цену нормальный вариант без излишества,только для работы
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
удобная клавиатура с мягкими клавишами
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура понравилась. Доставили быстро. Упаковано в твёрдый заводской картон. Завтра подключу
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Компания борется за качество,и это радует. радует тактильность кнопок,удобное расположение отдельных клавиш,ради чего и брал и в тоже время, можно было бы сделать чуть совершеннее. но за эту цену нормальный вариант без излишества,только для работы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Классическая клавиатура. Для работы устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатурой такой пользуемся давно, соотношение цена-качество устраивает. Взяли такую же для второго компьютера.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура норм. Можно сказать рабочая лошадка для офиса)
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетная клавиатура, нареканий в использовании нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
У нач на работе такие, поэтому домой тоже купил точно такую, чтоб было удобно печатать. Хорошая рабочая лошадка.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая офисная клавиатура
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ришат К.

Достоинства:


Комментарий:
Плохо работает клавиша Шифт, постоянно бесит, когда нужно написать заглавную букву, так как клавиша не срабатывает
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная простая клавиатура - не ёрзает по столу, ненапряжный звук нажатия клавиш, описанию соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
ЮЛИЯ Т.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура отличная она подходит, как и для дома так и для офиса очень удобная.


Клавиатура Logitech K120 (920-002522) черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 940 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...