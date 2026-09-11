Top.Mail.Ru
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Oklick K225W Black 1875232

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 1
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 2
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 3
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 4
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 5
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 6
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 7
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 8
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 9
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 10
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 11
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 12
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 13
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 14
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 15
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 16
Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 1
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 2
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 3
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 4
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 5
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 6
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 7
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 8
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 9
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 10
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 11
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 12
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 13
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 14
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 15
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 16
  • Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654175
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
540

Описание товара Клавиатура Oklick K225W Black 1875232

Беспроводная клавиатура с продуманной эргономичной конструкцией для работы дома и в офисе. Девайс оборудован регулируемыми по высоте ножками. Дополнительные мультимедийные и офисные клавиши обеспечат быстрый доступ и управление нужными приложениями. Питание от 2 батареек ААА. Радиус действия до 10 метров. Защищена от попадания жидкости.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick K225W Black 1875232




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Описание
Беспроводная клавиатура с продуманной эргономичной конструкцией для работы дома и в офисе. Девайс оборудован регулируемыми по высоте ножками. Дополнительные мультимедийные и офисные клавиши обеспечат быстрый доступ и управление нужными приложениями. Питание от 2 батареек ААА. Радиус действия до 10 метров. Защищена от попадания жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Oklick K225W Black 1875232 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...