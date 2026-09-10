Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420277
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
580
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный
Стильная проводная клавиатура для настольного компьютера. Класическая черная клаиатура с плоскими клавишами, и цифровым блоком. Длинна кабеля составляет 1,5 м.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Стильная проводная клавиатура для настольного компьютера. Класическая черная клаиатура с плоскими клавишами, и цифровым блоком. Длинна кабеля составляет 1,5 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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