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Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный

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Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420277
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
580

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный

Стильная проводная клавиатура для настольного компьютера. Класическая черная клаиатура с плоскими клавишами, и цифровым блоком. Длинна кабеля составляет 1,5 м.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK15 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Описание
Стильная проводная клавиатура для настольного компьютера. Класическая черная клаиатура с плоскими клавишами, и цифровым блоком. Длинна кабеля составляет 1,5 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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