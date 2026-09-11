Клавиатура Oklick K225W White 1875235
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick K225W White 1875235
Клавиатура Oklick — это стильное и удобное решение для вашего компьютера. Она поддерживает беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство работы. Клавиатура выполнена в белом цвете и имеет раскладку JIS, что делает её подходящей для пользователей, привыкших к этой спецификации. Оснащенная 113 клавишами, клавиатура Oklick предлагает полный спектр функций для комфортной работы. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихое и плавное нажатие, улучшая тактильные ощущения при печати. Полноразмерный формат клавиатуры гарантирует наличие цифрового блока и всех необходимых элементов управления, что особенно важно для вычислений и работы с текстом. Встроенные мультимедийные клавиши позволяют легко управлять аудио- и видеоконтентом, не отвлекаясь от задач. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, а питание клавиатуры обеспечивается двумя батарейками типа AAA, что позволяет длительное время работать без замены источника питания. С весом всего 54 грамма, клавиатура невероятно легкая, что упрощает её транспортировку. Это идеальное решение для дома и офиса, обеспечивающее комфортное и эффективное взаимодействие с вашим ПК.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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