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Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994)

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Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 1
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 2
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 3
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 4
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 5
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 6
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 7
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 8
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 9
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 10
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 11
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 8
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 9
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 10
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 11
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994)
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, инструкция, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х14х3
Вес, г.
520

Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994)

Defender Milan C-992 - беспроводной офисный набор, который состоит из клавиатуры и мыши. Клавиатура имеет классическую раскладку, а ее высота регулируется с помощью прорезиненных ножек. Мышка имеет симметричный корпус, удобный для работы любой рукой, и оптимальное разрешение 1000 dpi.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, инструкция, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Развернуть
Источник питания мыши
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Milan C-992 - беспроводной офисный набор, который состоит из клавиатуры и мыши. Клавиатура имеет классическую раскладку, а ее высота регулируется с помощью прорезиненных ножек. Мышка имеет симметричный корпус, удобный для работы любой рукой, и оптимальное разрешение 1000 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU WHITE (45994) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 780 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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