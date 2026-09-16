Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
96
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
В наличии
Код товара: 736959
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
890 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
96
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х13х5
Вес, г.
450
Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200
Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-9200 обеспечивают исключительное удобство работы с редакторами, интернет-страницами и другими приложениями. В наборе поставляются клавиатура с цифровым блоком и оптическая светодиодная мышь с фиксированным разрешением 1000 dpi. Низкопрофильные клавиши на основе мембранного механизма отличаются четким плавным ходом и низким уровнем шума. Клавиатура и мышь Gembird KBS-9200 подключаются посредством беспроводной радиоканальной технологии с ресивером USB. Автономная работа устройств осуществляется на основе батареек стандарта ААА.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9100
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-8000
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-G710M-S
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Columbia C-775RU
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКлавиатура A4Tech KK-3 черный USB
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW010 (ZL.KBDEE.002) черный
-
В наличииЦена 940 руб. 1 920 руб.235 руб. в СплитКлавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитКлавиатура Defender Legion GK-010DL RU
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКлавиатура A4Tech KR-85 черный
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
96
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-9200 обеспечивают исключительное удобство работы с редакторами, интернет-страницами и другими приложениями. В наборе поставляются клавиатура с цифровым блоком и оптическая светодиодная мышь с фиксированным разрешением 1000 dpi. Низкопрофильные клавиши на основе мембранного механизма отличаются четким плавным ходом и низким уровнем шума. Клавиатура и мышь Gembird KBS-9200 подключаются посредством беспроводной радиоканальной технологии с ресивером USB. Автономная работа устройств осуществляется на основе батареек стандарта ААА.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200