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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200

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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 1
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 2
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 3
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 4
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 5
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 6
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 7
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 8
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 9
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 10
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 11
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 12
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 13
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 14
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 15
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 16
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 17
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 18
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 19
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
96
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 1
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 2
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 3
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 4
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 5
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 6
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 7
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 8
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 9
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 10
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 11
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 12
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 13
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 14
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 15
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 16
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 17
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 18
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 19
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
96
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х13х5
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200

Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-9200 обеспечивают исключительное удобство работы с редакторами, интернет-страницами и другими приложениями. В наборе поставляются клавиатура с цифровым блоком и оптическая светодиодная мышь с фиксированным разрешением 1000 dpi. Низкопрофильные клавиши на основе мембранного механизма отличаются четким плавным ходом и низким уровнем шума. Клавиатура и мышь Gembird KBS-9200 подключаются посредством беспроводной радиоканальной технологии с ресивером USB. Автономная работа устройств осуществляется на основе батареек стандарта ААА.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
96
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-9200 обеспечивают исключительное удобство работы с редакторами, интернет-страницами и другими приложениями. В наборе поставляются клавиатура с цифровым блоком и оптическая светодиодная мышь с фиксированным разрешением 1000 dpi. Низкопрофильные клавиши на основе мембранного механизма отличаются четким плавным ходом и низким уровнем шума. Клавиатура и мышь Gembird KBS-9200 подключаются посредством беспроводной радиоканальной технологии с ресивером USB. Автономная работа устройств осуществляется на основе батареек стандарта ААА.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Gembird KBS-9200 - по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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