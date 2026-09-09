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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий

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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, голубой
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255814
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный, голубой
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
710

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий

Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство для вашего персонального компьютера. Она выполнена в элегантном сочетании черного и голубого цветов, добавляя изюминку в ваш рабочий стол. Мембранная конструкция обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее идеальным выбором для работы и игр. Эта полноразмерная клавиатура включает 104 клавиши и имеет раскладку JIS, что делает ее удобной для пользователей, привыкших к данному стандарту. Мультимедийные клавиши позволят легко управлять музыкой и другими медиафайлами, предоставляя быстрый доступ к необходимым функциям, не отрываясь от процесса работы или игры. Клавиатура подключается к ПК с помощью интерфейса USB Type-A, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что позволяет с легкостью разместить клавиатуру на удобном для вас расстоянии. Будь то офисные задачи, обучение или развлечение, клавиатура A4Tech станет вашим верным помощником в любом деле.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/синий




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный, голубой
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это надежное и функциональное устройство для вашего персонального компьютера. Она выполнена в элегантном сочетании черного и голубого цветов, добавляя изюминку в ваш рабочий стол. Мембранная конструкция обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее идеальным выбором для работы и игр. Эта полноразмерная клавиатура включает 104 клавиши и имеет раскладку JIS, что делает ее удобной для пользователей, привыкших к данному стандарту. Мультимедийные клавиши позволят легко управлять музыкой и другими медиафайлами, предоставляя быстрый доступ к необходимым функциям, не отрываясь от процесса работы или игры. Клавиатура подключается к ПК с помощью интерфейса USB Type-A, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что позволяет с легкостью разместить клавиатуру на удобном для вас расстоянии. Будь то офисные задачи, обучение или развлечение, клавиатура A4Tech станет вашим верным помощником в любом деле.
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Доставка
Отзывы


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