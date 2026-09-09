Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый
Клавиатура A4Tech - это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы на персональном компьютере. Она выполнена в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любую рабочую область. Благодаря мембранному типу, клавиатура обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее отличным выбором для длительной работы. Эргономичная раскладка клавиатуры позволяет работать с максимальным комфортом и минимальной усталостью. Особым преимуществом этой модели являются мультимедийные клавиши, которые облегчают доступ к основным функциям, таким как управление громкостью, воспроизведение и пауза и другие. Это позволяет повысить эффективность работы и сделать использование компьютера более удобным. Клавиатура имеет кабель длиной 1.5 метра, что обеспечивает достаточную гибкость в размещении устройства на рабочем месте и удобное подключение к ПК. Бренд A4Tech давно зарекомендовал себя как производитель качественной компьютерной периферии, что гарантирует долговечность и надежность устройства.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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