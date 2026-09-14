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Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black

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Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black - фото 1
Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black - фото 1
  • Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726737
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Характеристики

Бренд
HP
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
420

Описание товара Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black

HP Wired Desktop 320MK - это комплект проводной клавиатуры и мыши, созданный для обеспечения комфорта и удобства в работе. Клавиатура оснащена низкопрофильными тихими клавишами, что делает ее комфортной для длительного использования. Общее количество клавиш составляет 109, включая цифровой блок. Мышь имеет удобную форму, которую можно использовать любой рукой. Длина мыши составляет 104 мм, ширина - 63 мм, а высота - 36 мм. Она оснащена оптическим светодиодным сенсором, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Клавиатура и мышь подключаются к ноутбуку через USB-интерфейс. Светодиодный индикатор на клавиатуре предупреждает о заблокированных клавишах, а колесо мыши служит третьей функциональной кнопкой. HP Wired Desktop 320MK прошла соответствующее тестирование и может быть безопасно очищена обычными дезинфицирующими салфетками. Клавиатуру и мышь можно протирать до 1000 раз. Комплект поставляется с информацией о продукте, гарантийным талоном и включает в себя клавиатуру и мышь. Цвет товара - черный.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь HP 320MK Wired (9SR36AA) black




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Характеристики
Бренд
HP
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Развернуть
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
HP Wired Desktop 320MK - это комплект проводной клавиатуры и мыши, созданный для обеспечения комфорта и удобства в работе. Клавиатура оснащена низкопрофильными тихими клавишами, что делает ее комфортной для длительного использования. Общее количество клавиш составляет 109, включая цифровой блок. Мышь имеет удобную форму, которую можно использовать любой рукой. Длина мыши составляет 104 мм, ширина - 63 мм, а высота - 36 мм. Она оснащена оптическим светодиодным сенсором, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Клавиатура и мышь подключаются к ноутбуку через USB-интерфейс. Светодиодный индикатор на клавиатуре предупреждает о заблокированных клавишах, а колесо мыши служит третьей функциональной кнопкой. HP Wired Desktop 320MK прошла соответствующее тестирование и может быть безопасно очищена обычными дезинфицирующими салфетками. Клавиатуру и мышь можно протирать до 1000 раз. Комплект поставляется с информацией о продукте, гарантийным талоном и включает в себя клавиатуру и мышь. Цвет товара - черный.


Теги товара: мембранные, тонкие
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Отзывы


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