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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 белый/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 белый/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
96%
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512614
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект батареек, приемник USB, комплект сменных панелей, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
96%
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
545

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 белый/серый

Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мембранная клавиатура с 103 клавишами обеспечивает комфортный и тихий набор текста. Подключение осуществляется по беспроводной технологии через Bluetooth или радиоканал, обеспечивая свободу передвижения в пределах 10 метров. Клавиатура выполнена в элегантном белом цвете, гармонично вписывающемся в любой интерьер. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI, гарантируя удобство и привычное расположение клавиш для пользователей. Наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет быстро и удобно управлять дополнительными функциями устройства. С весом всего 469 грамм, A4TECH является идеальным решением для тех, кто ценит мобильность и практичность. Это надежное устройство не имеет мультимедийных клавиш, однако порадует пользователей своей эргономичностью и надежным подключением без проводов.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 белый/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект батареек, приемник USB, комплект сменных панелей, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
96%
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мембранная клавиатура с 103 клавишами обеспечивает комфортный и тихий набор текста. Подключение осуществляется по беспроводной технологии через Bluetooth или радиоканал, обеспечивая свободу передвижения в пределах 10 метров. Клавиатура выполнена в элегантном белом цвете, гармонично вписывающемся в любой интерьер. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI, гарантируя удобство и привычное расположение клавиш для пользователей. Наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет быстро и удобно управлять дополнительными функциями устройства. С весом всего 469 грамм, A4TECH является идеальным решением для тех, кто ценит мобильность и практичность. Это надежное устройство не имеет мультимедийных клавиш, однако порадует пользователей своей эргономичностью и надежным подключением без проводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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