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Клавиатура Logitech K270 черный/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Logitech K270 черный/белый

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Клавиатура Logitech K270 черный/белый - фото 1
Клавиатура Logitech K270 черный/белый - фото 2
Клавиатура Logitech K270 черный/белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Logitech K270 черный/белый - фото 1
  • Клавиатура Logitech K270 черный/белый - фото 2
  • Клавиатура Logitech K270 черный/белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 66178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Logitech K270 черный/белый
1 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Logitech K270 черный/белый

беспроводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 112, дополнительных: 8

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K270 черный/белый

Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Ребят, в камере на удивление хороший микрофон, лучше, чем в наушниках за 8к, картинка просто норм, обычная, за такие деньги это топ
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера! Цветопередача очень мягкая и естественная, автоматическая регулировка яркости работает идеально!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Надия С.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная камера, сама настроилась через usb, отлично работает изображение и звук
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
инга И.

Достоинства:


Комментарий:
Супер камера и микрофон рабочий , отлично видно и слышно, однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Алмаз И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, нормально снимает - можно сделать систему видеонаблюдения или для computer vision подходит тоже
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера! Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Ольга У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольная, камера понравилась, работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Кирилл Мелихов

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Хорошая камера и фпс норм!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
камера пришла в коробочке, хорошо упаковано, чёткое изображение, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
okcana P.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера и по цене и самое главное по качеству. В отличии от другой камеры, которая была у меня до этого другой фирмы ( такой же ценовой сегмент) отличное качество и слушатели не жалуются на шум от динамиков во время консультации. Очень довольна покупкой. Рекомендую для использования
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Ярослав С.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично. исправно работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
не сказал бы что камера отличная, но впринципе норм
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, работает. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Обычная камера, соответствует указанным параметрам
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Алёна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Целиком и полностью довольна, особенно если учесть стоимость. Использую для проведения онлайн встреч по учёбе. При плохом освещении качество конечно тоже не очень, но мне хватает.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Ан Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изображения хорошее
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Камера неплохая а вот у микрофона чувствительность очень слабая.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное изображение, суперская камера от надёжного производителя.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классический выбор за вменяемые деньги. Как всегда отлично!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойное качество картинки. взяли для подключения к видеоконференциям в Zoom. Устойчиво крепится и к монитору, и к экрану расрытого ноутбука.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера. отмечаю качественный звук.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
хорошая камера для своего ценового сегмента
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Полина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает , все отлично, драйвера не понадобились , прикрепляется к ноутбуку
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера для зумов, справляется со своими задачами
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Эдуард З.

Достоинства:


Комментарий:
Для своих задач, когда надо просто вывести лицо без излишеств, то прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Мымриков Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера. Настоящее 720p, отличное качество. Прошлая такая же камера служила мне более 10 лет и продолжает работать у моего сына. Прекрасное качество картинки, контраст, цветопередача, светочуствительность - вот преимущества, которые вы получаете менее, чем за 20 уёв (в рублях не пишу, в рублях цена постоянно плавает)
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Для настройки и проверки приходится грузить софт с англоязычной версии сайта поддержки. На их русском сайте для этой камеры ничего нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Топ камера за свои деньги, большего и не скажешь.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Борис

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, относительно не дорогая. Для рабочих созвонов в самый раз. Мало вариантов крепления. Хотелось бы адаптер под трипод что-то типа.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, новая камера. Брал для 3д принтера.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены очень даже не чего



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
беспроводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 112, дополнительных: 8
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Ребят, в камере на удивление хороший микрофон, лучше, чем в наушниках за 8к, картинка просто норм, обычная, за такие деньги это топ
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера! Цветопередача очень мягкая и естественная, автоматическая регулировка яркости работает идеально!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Надия С.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная камера, сама настроилась через usb, отлично работает изображение и звук
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
инга И.

Достоинства:


Комментарий:
Супер камера и микрофон рабочий , отлично видно и слышно, однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Алмаз И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, нормально снимает - можно сделать систему видеонаблюдения или для computer vision подходит тоже
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера! Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Ольга У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольная, камера понравилась, работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Кирилл Мелихов

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Хорошая камера и фпс норм!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
камера пришла в коробочке, хорошо упаковано, чёткое изображение, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
okcana P.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера и по цене и самое главное по качеству. В отличии от другой камеры, которая была у меня до этого другой фирмы ( такой же ценовой сегмент) отличное качество и слушатели не жалуются на шум от динамиков во время консультации. Очень довольна покупкой. Рекомендую для использования
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Ярослав С.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично. исправно работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
не сказал бы что камера отличная, но впринципе норм
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, работает. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Обычная камера, соответствует указанным параметрам
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Алёна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Целиком и полностью довольна, особенно если учесть стоимость. Использую для проведения онлайн встреч по учёбе. При плохом освещении качество конечно тоже не очень, но мне хватает.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Ан Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изображения хорошее
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Камера неплохая а вот у микрофона чувствительность очень слабая.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное изображение, суперская камера от надёжного производителя.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классический выбор за вменяемые деньги. Как всегда отлично!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойное качество картинки. взяли для подключения к видеоконференциям в Zoom. Устойчиво крепится и к монитору, и к экрану расрытого ноутбука.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера. отмечаю качественный звук.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
хорошая камера для своего ценового сегмента
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Полина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает , все отлично, драйвера не понадобились , прикрепляется к ноутбуку
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера для зумов, справляется со своими задачами
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Эдуард З.

Достоинства:


Комментарий:
Для своих задач, когда надо просто вывести лицо без излишеств, то прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Мымриков Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная камера. Настоящее 720p, отличное качество. Прошлая такая же камера служила мне более 10 лет и продолжает работать у моего сына. Прекрасное качество картинки, контраст, цветопередача, светочуствительность - вот преимущества, которые вы получаете менее, чем за 20 уёв (в рублях не пишу, в рублях цена постоянно плавает)
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Для настройки и проверки приходится грузить софт с англоязычной версии сайта поддержки. На их русском сайте для этой камеры ничего нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Топ камера за свои деньги, большего и не скажешь.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Борис

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, относительно не дорогая. Для рабочих созвонов в самый раз. Мало вариантов крепления. Хотелось бы адаптер под трипод что-то типа.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, новая камера. Брал для 3д принтера.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены очень даже не чего


Клавиатура Logitech K270 черный/белый - стоимость товара 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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