Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
В наличии
Код товара: 727419
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1 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, комплект батареек
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х3
Вес, г.
470
Описание товара Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный
Клавиатура Acer OKR300 подходит для домашнего или офисного использования. Изделие имеет классическую раскладку, что обеспечивает высокую скорость набора. Благодаря ножничной конструкции, клавиши нажимаются плавно и беззвучно. Клавиатура Acer OKR300 изготовлена из прочного пластика, который надолго сохраняет первоначальный вид. Матовая поверхность проста в уходе, а надписи устойчивы к истиранию. Всего на основании расположено 109 клавиш, в том числе пять для быстрого включения калькулятора и мультимедийных настроек. Для беспроводной синхронизации с устройством используется USB-ресивер, радиус действия которого рассчитан на 10 м.
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Теги товара: ножничные
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, комплект батареек
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура Acer OKR300 подходит для домашнего или офисного использования. Изделие имеет классическую раскладку, что обеспечивает высокую скорость набора. Благодаря ножничной конструкции, клавиши нажимаются плавно и беззвучно. Клавиатура Acer OKR300 изготовлена из прочного пластика, который надолго сохраняет первоначальный вид. Матовая поверхность проста в уходе, а надписи устойчивы к истиранию. Всего на основании расположено 109 клавиш, в том числе пять для быстрого включения калькулятора и мультимедийных настроек. Для беспроводной синхронизации с устройством используется USB-ресивер, радиус действия которого рассчитан на 10 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: ножничные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: ножничные
Клавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1650 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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