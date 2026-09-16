Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный, серебристый
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 727424
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация
Цвет
черный, серебристый
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х5
Вес, г.
480
Описание товара Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)
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Теги товара: механические, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация
Цвет
черный, серебристый
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Развернуть
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, мембранные, ножничные, игровые с подсветкой, белые, бесшумные
Теги товара: механические, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, мембранные, ножничные, игровые с подсветкой, белые, бесшумные
Теги товара: механические, механические с подсветкой
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8216S RU (31340018402) - по цене 1520 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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