Top.Mail.Ru
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 9
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 10
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, синий
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255810
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный, синий
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
900

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий

Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Созданная с учетом японского стандарта раскладки JIS, эта клавиатура имеет 104 клавиши, обеспечивающие удобный и точный ввод данных. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует мягкость и бесшумность нажатий, что делает её идеальной для работы в офисе и дома. Клавиатура подключается с помощью интерфейса USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Проводное подключение избавляет от необходимости постоянной замены батареек и обеспечивает мгновенный отклик в играх и программах. Элегантный черный цвет, дополненный синими элементами, придает клавиатуре стильный и современный вид. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет удобно разместить клавиатуру на рабочем столе, не стесняя движений. Вес клавиатуры составляет 534 г, что обеспечивает хорошую устойчивость во время работы. Формат клавиатуры полноразмерный, что обеспечивает доступ ко всем необходимым клавишам и функциям. Помимо самой клавиатуры, устройство включает в себя оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi, что делает его универсальным выбором для всех видов задач, будь то работа с текстами или игра в динамичные видеоигры. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции, что делает эту клавиатуру надежным выбором для каждого пользователя.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный, синий
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Созданная с учетом японского стандарта раскладки JIS, эта клавиатура имеет 104 клавиши, обеспечивающие удобный и точный ввод данных. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует мягкость и бесшумность нажатий, что делает её идеальной для работы в офисе и дома. Клавиатура подключается с помощью интерфейса USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Проводное подключение избавляет от необходимости постоянной замены батареек и обеспечивает мгновенный отклик в играх и программах. Элегантный черный цвет, дополненный синими элементами, придает клавиатуре стильный и современный вид. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет удобно разместить клавиатуру на рабочем столе, не стесняя движений. Вес клавиатуры составляет 534 г, что обеспечивает хорошую устойчивость во время работы. Формат клавиатуры полноразмерный, что обеспечивает доступ ко всем необходимым клавишам и функциям. Помимо самой клавиатуры, устройство включает в себя оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi, что делает его универсальным выбором для всех видов задач, будь то работа с текстами или игра в динамичные видеоигры. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции, что делает эту клавиатуру надежным выбором для каждого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 черный/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...