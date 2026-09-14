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Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403)

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Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403) - фото 1
Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727426
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Характеристики

Бренд
Genius
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х16х4
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403)

Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403)



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403)




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Характеристики
Бренд
Genius
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Развернуть
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403)


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
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Отзывы


Клавиатура + мышь Genius КМ-170 Черный (31330006403) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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