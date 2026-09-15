Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 650745
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
740 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
43х40х35
Вес, г.
560
Описание товара Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077)
Стильная игровая клавиатура с кейкапами двух цветов, игровой подсветкой и возможностью управления мультимедийными приложениями с помощью функциональных клавиш.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Стильная игровая клавиатура с кейкапами двух цветов, игровой подсветкой и возможностью управления мультимедийными приложениями с помощью функциональных клавиш.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 RU BL/WH (45077) – стоимость товара 740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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