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Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)

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Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 1
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 2
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 3
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 4
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 5
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 6
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 7
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 8
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 9
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 10
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 11
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 12
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 13
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 14
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 8
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 9
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 10
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 11
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 12
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 13
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 14
  • Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура: батарейка 1xAA, клавиатура: батарейки 2xAAA
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х15х3
Вес, г.
540

Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)

Defender Milan C-992 - беспроводной офисный набор, который состоит из клавиатуры и мыши. Клавиатура имеет классическую раскладку, а ее высота регулируется с помощью прорезиненных ножек. Мышка имеет симметричный корпус, удобный для работы любой рукой, и оптимальное разрешение 1000 dpi.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура: батарейка 1xAA, клавиатура: батарейки 2xAAA
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Milan C-992 - беспроводной офисный набор, который состоит из клавиатуры и мыши. Клавиатура имеет классическую раскладку, а ее высота регулируется с помощью прорезиненных ножек. Мышка имеет симметричный корпус, удобный для работы любой рукой, и оптимальное разрешение 1000 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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