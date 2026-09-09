Клавиатура Defender Element HB-520 USB RU черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%450 руб. 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250422
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х15х2
Вес, г.
466
Описание товара Клавиатура Defender Element HB-520 USB RU черный
Стандартная клавиатура, имеющая классическую раскладку. Выполненна в стильном современном дизайне. Корпус клавиатуры черного цвета.
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