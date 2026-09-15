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Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный

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Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 1
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 2
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 3
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 4
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 5
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 6
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 7
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 8
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 1
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 2
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 3
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 4
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 5
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 6
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 7
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 8
  • Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641899
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х8
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный

Клавиатура проводная Defender Office HB-910 [45910] относится к мембранному типу. Срабатывание клавиши происходит только после полного нажатия со стороны пользователя. Конструкцией черного пластикового корпуса предусмотрено 104 клавиши, в том числе цифровой блок для ввода числовых данных. Defender Office HB-910 [45910] подключается к устройствам с USB-выходом с помощью 1.5-метрового кабеля. Жизненный цикл модели рассчитан на 5 млн кликов. Спрятанные в основании ножки позволяют выбрать угол наклона аксессуара. Для полноценной работы устройства не требуется установка драйверов.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная Defender Office HB-910 [45910] относится к мембранному типу. Срабатывание клавиши происходит только после полного нажатия со стороны пользователя. Конструкцией черного пластикового корпуса предусмотрено 104 клавиши, в том числе цифровой блок для ввода числовых данных. Defender Office HB-910 [45910] подключается к устройствам с USB-выходом с помощью 1.5-метрового кабеля. Жизненный цикл модели рассчитан на 5 млн кликов. Спрятанные в основании ножки позволяют выбрать угол наклона аксессуара. Для полноценной работы устройства не требуется установка драйверов.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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