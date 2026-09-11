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Клавиатура Oklick 100M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 100M черный

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Клавиатура Oklick 100M черный - фото 1
Клавиатура Oklick 100M черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Oklick 100M черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 100M черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
460 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66209
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, г.
550

Описание товара Клавиатура Oklick 100M черный

проводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 107

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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Описание
проводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 107
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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