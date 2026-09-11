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Клавиатура Oklick 90MV2 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 90MV2 Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Oklick 90MV2 Black - фото 1
  • Клавиатура Oklick 90MV2 Black - фото 2
  • Клавиатура Oklick 90MV2 Black - фото 3
  • Клавиатура Oklick 90MV2 Black - фото 4
  • Клавиатура Oklick 90MV2 Black - фото 5
  • Клавиатура Oklick 90MV2 Black - фото 6
  • Клавиатура Oklick 90MV2 Black - фото 7
  • Клавиатура Oklick 90MV2 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
520 руб.  950 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Oklick 90MV2 Black
520 руб. -45%
950 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Oklick 90MV2 Black

Клавиатура проводная Oklick 90MV2 отличается классическим конструктивным исполнением, поэтому вы получаете привычное устройство, которое будет обеспечивать исключительный комфорт в печати. Это клавиатура с мембранным механизмом клавиш, для которой характерно легкое и мягкое нажатие на клавиши. Благодаря этому она подходит для набора большого количества текста. Стандартная конструкция и наличие цифрового блока позволяет использовать Oklick 90MV2 для комфорта печати числовых символов, что будет очень полезным для бухгалтеров, кассиров и пользователей других специальностей, которые работают с цифрами. Клавиатура оборудована 104 клавишами. Для ее подключения к компьютерной технике используется кабель USB длиной 1.8 м. Соединение осуществляется мгновенно без необходимости установки драйверов. Модель обладает высокой прочностью благодаря использованию качественного пластика. Ресурс клавиш достигает 10 000 000 нажатий. Благодаря складным ножкам можно отрегулировать высоту наклона корпуса для более комфортного ввода.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 90MV2 Black




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура проводная Oklick 90MV2 отличается классическим конструктивным исполнением, поэтому вы получаете привычное устройство, которое будет обеспечивать исключительный комфорт в печати. Это клавиатура с мембранным механизмом клавиш, для которой характерно легкое и мягкое нажатие на клавиши. Благодаря этому она подходит для набора большого количества текста. Стандартная конструкция и наличие цифрового блока позволяет использовать Oklick 90MV2 для комфорта печати числовых символов, что будет очень полезным для бухгалтеров, кассиров и пользователей других специальностей, которые работают с цифрами. Клавиатура оборудована 104 клавишами. Для ее подключения к компьютерной технике используется кабель USB длиной 1.8 м. Соединение осуществляется мгновенно без необходимости установки драйверов. Модель обладает высокой прочностью благодаря использованию качественного пластика. Ресурс клавиш достигает 10 000 000 нажатий. Благодаря складным ножкам можно отрегулировать высоту наклона корпуса для более комфортного ввода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Oklick 90MV2 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 520 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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