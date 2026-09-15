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Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511)

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Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 1
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 2
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 3
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 4
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 5
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 6
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 7
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
520 руб.  810 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511)
520 руб. -36%
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
50х14х4
Вес, г.
580

Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511)

Проводной офисный набор для самых требовательных пользователей. Бесшумные клавиши клавиатуры и кнопки мыши - главное достоинство этого набора. У клавиатуры классическая раскладка с увеличенными клавишами Ctrl, Shift, Enter и BackSpace. Мышка имеет оптимальное разрешение для работы с офисными программами - 1000 dpi, а также удобное силиконовое колесо прокрутки и симметричный корпус.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Описание
Проводной офисный набор для самых требовательных пользователей. Бесшумные клавиши клавиатуры и кнопки мыши - главное достоинство этого набора. У клавиатуры классическая раскладка с увеличенными клавишами Ctrl, Shift, Enter и BackSpace. Мышка имеет оптимальное разрешение для работы с офисными программами - 1000 dpi, а также удобное силиконовое колесо прокрутки и симметричный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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