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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512622
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
485

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый

Клавиши ромбовидной формы для удобного положения кистей при печати. Цвет английских букв: серый. Цвет русских букв: серый. Длина кабеля: 1.5 м.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 белый/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Описание
Клавиши ромбовидной формы для удобного положения кистей при печати. Цвет английских букв: серый. Цвет русских букв: серый. Длина кабеля: 1.5 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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