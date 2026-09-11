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Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная

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Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 1
Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 2
Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 3
Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 4
Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 5
Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 6
Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 7
Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
  • Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 1
  • Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 2
  • Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 3
  • Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 4
  • Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 5
  • Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 6
  • Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 7
  • Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573723
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х4
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная

В то время, когда многие производители предлагают игровые решения на линейных красных переключателях, SVEN позаботилась о геймерах, предпочитающих ощутимую тактильную обратную связь. Синие переключатели модели работают с приятным отчетливым кликом, который придется по душе не только киберспортсменам, но и тем, кто часто занимается набором текстов. Клавиатура SVEN KB-G9300 в целом адаптирована далеко не только под игры — она станет отличной помощницей и в работе, и в учебе. Целых 20 клавиш имеют дополнительные функции, активируемые кнопкой-модификатором Fn — от управления воспроизведением и громкостью до быстрого вызова самых необходимых программ. Игровой продукт практически немыслим без подсветки — есть она и у SVEN KB-G9300, причем разноцветная и с возможностью регулировки яркости, либо полного отключения. Блокировка клавиши Win спасет от неприятных неожиданностей во время игры — в общем, все необходимые киберспортсменам особенности присутствуют в полной мере.

Отзывы о товаре Клавиатура Sven KB-G9300 чёрная




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Развернуть
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
В то время, когда многие производители предлагают игровые решения на линейных красных переключателях, SVEN позаботилась о геймерах, предпочитающих ощутимую тактильную обратную связь. Синие переключатели модели работают с приятным отчетливым кликом, который придется по душе не только киберспортсменам, но и тем, кто часто занимается набором текстов. Клавиатура SVEN KB-G9300 в целом адаптирована далеко не только под игры — она станет отличной помощницей и в работе, и в учебе. Целых 20 клавиш имеют дополнительные функции, активируемые кнопкой-модификатором Fn — от управления воспроизведением и громкостью до быстрого вызова самых необходимых программ. Игровой продукт практически немыслим без подсветки — есть она и у SVEN KB-G9300, причем разноцветная и с возможностью регулировки яркости, либо полного отключения. Блокировка клавиши Win спасет от неприятных неожиданностей во время игры — в общем, все необходимые киберспортсменам особенности присутствуют в полной мере.
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Отзывы


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