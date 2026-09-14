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Клавиатура MSI FORGE GK110 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура MSI FORGE GK110 Black

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Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 1
Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 2
Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 3
Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 4
Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
98
Формат клавиатуры
97%
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 1
  • Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 2
  • Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 3
  • Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 4
  • Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726831
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Формат клавиатуры
97%
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х19х6
Вес, кг.
1.23

Описание товара Клавиатура MSI FORGE GK110 Black

Плавное и отзывчивое нажатие клавиш. Оцените тихую и отзывчивую печать, которая идеально подходит для повседневной работы и длительных игровых сеансов.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI FORGE GK110 Black




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Формат клавиатуры
97%
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Плавное и отзывчивое нажатие клавиш. Оцените тихую и отзывчивую печать, которая идеально подходит для повседневной работы и длительных игровых сеансов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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