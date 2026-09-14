Клавиатура MSI FORGE GK110 Black
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
98
Формат клавиатуры
97%
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726831
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Формат клавиатуры
97%
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х19х6
Вес, кг.
1.23
Описание товара Клавиатура MSI FORGE GK110 Black
Плавное и отзывчивое нажатие клавиш. Оцените тихую и отзывчивую печать, которая идеально подходит для повседневной работы и длительных игровых сеансов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые, бесшумные
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Формат клавиатуры
97%
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Плавное и отзывчивое нажатие клавиш. Оцените тихую и отзывчивую печать, которая идеально подходит для повседневной работы и длительных игровых сеансов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые, бесшумные
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые, бесшумные
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, тонкие
Клавиатура MSI FORGE GK110 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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