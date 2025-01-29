Клавиатура Defender Blitz GK-240L
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Defender Blitz GK-240L
Радужная подсветка. Подсветка символов и клавиш. Повышенная износостойкость. Аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры. Распознает одновременное нажатие 26 клавиш. Регулируемая яркость подсветки: меняйте яркость подсветки с помощью комбинации клавиш FN+Стрелки вверх/вниз. 9 режимов подсветки: Переключение нажатием на клавишу подсветки 1. Свечение радугой 2. Мигание 3. Волна сверху 4. Волна снизу 5. Волна из середины 6. Волна в середину 7. Блуждающая волна 8. Подсветка ряда нажатия 9. Перелив/мерцание областей. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Управление скоростью динамической подсветки FN+стрелки влево/вправо. 3-уровневая регулируемая яркость подсветки. Возможность выключения подсветки. Звонкий звук / щелчок переключателей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура, шумная немного, но быстро привык
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура купил еще два года назад и кнопки до сих пор целые и клава в порядке
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура шумная, если у вас есть семья, сожалею ибо вы им выспаться не дадите если у вас общая комната. По заказу: очень быстро, должна была придти 3 числа, но пришла 1го заказал 29 за что уже Товар именно тот что заказывал, т.к очень мало заказов были сомнения, но пришло именно то что ждал, за это Упаковали отлично, клава была в коробке, коробка в пупырке, пупырка в картонной вставке, ну и упаковка за это последние
Отзывы о товаре Клавиатура Defender Blitz GK-240L
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура, шумная немного, но быстро привык
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура купил еще два года назад и кнопки до сих пор целые и клава в порядке
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура шумная, если у вас есть семья, сожалею ибо вы им выспаться не дадите если у вас общая комната. По заказу: очень быстро, должна была придти 3 числа, но пришла 1го заказал 29 за что уже Товар именно тот что заказывал, т.к очень мало заказов были сомнения, но пришло именно то что ждал, за это Упаковали отлично, клава была в коробке, коробка в пупырке, пупырка в картонной вставке, ну и упаковка за это последние