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Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB

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Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 1
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Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 5
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 6
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 7
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Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 12
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Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 14
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 15
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 16
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 17
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 18
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 19
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 20
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 21
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 22
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 23
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 24
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 25
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 26
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 27
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 28
Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 29
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Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 8
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 9
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 10
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 11
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 12
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 13
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 14
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 15
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 16
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 17
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 18
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 19
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 20
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 21
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 22
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 23
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 24
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 25
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 26
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 27
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 28
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 29
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 30
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109080
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х17х4
Вес, г.
650

Описание товара Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB

Клавиатура Oklick – это надежное и стильное решение для пользователей, ценящих качество и комфорт в работе за компьютером. Она идеально подходит для домашних ПК и офисных систем, обеспечивая быстрое и точное ввода благодаря своему механическому типу. Эта клавиатура выполнена в черном цвете, что делает её универсальным дополнением к любому рабочему месту, а JIS раскладка клавиш позволяет комфортно работать с различными языками. Благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A, вы получите стабильное соединение без задержек, что особенно важно для геймеров и специалистов, для кого скорость реакции имеет критическое значение. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает свободу в расположении клавиатуры на рабочем столе. На этой полноразмерной клавиатуре вы найдёте 104 клавиши, что позволяет использовать её для выполнения широкого круга задач – от набора текстов до управления сложными приложениями и играми. Бренд Oklick гарантирует высокое качество исполнения и долгий срок службы, что делает эту клавиатуру отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick – это надежное и стильное решение для пользователей, ценящих качество и комфорт в работе за компьютером. Она идеально подходит для домашних ПК и офисных систем, обеспечивая быстрое и точное ввода благодаря своему механическому типу. Эта клавиатура выполнена в черном цвете, что делает её универсальным дополнением к любому рабочему месту, а JIS раскладка клавиш позволяет комфортно работать с различными языками. Благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A, вы получите стабильное соединение без задержек, что особенно важно для геймеров и специалистов, для кого скорость реакции имеет критическое значение. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает свободу в расположении клавиатуры на рабочем столе. На этой полноразмерной клавиатуре вы найдёте 104 клавиши, что позволяет использовать её для выполнения широкого круга задач – от набора текстов до управления сложными приложениями и играми. Бренд Oklick гарантирует высокое качество исполнения и долгий срок службы, что делает эту клавиатуру отличным выбором для повседневного использования.
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