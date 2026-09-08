Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB
Клавиатура Oklick – это надежное и стильное решение для пользователей, ценящих качество и комфорт в работе за компьютером. Она идеально подходит для домашних ПК и офисных систем, обеспечивая быстрое и точное ввода благодаря своему механическому типу. Эта клавиатура выполнена в черном цвете, что делает её универсальным дополнением к любому рабочему месту, а JIS раскладка клавиш позволяет комфортно работать с различными языками. Благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A, вы получите стабильное соединение без задержек, что особенно важно для геймеров и специалистов, для кого скорость реакции имеет критическое значение. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает свободу в расположении клавиатуры на рабочем столе. На этой полноразмерной клавиатуре вы найдёте 104 клавиши, что позволяет использовать её для выполнения широкого круга задач – от набора текстов до управления сложными приложениями и играми. Бренд Oklick гарантирует высокое качество исполнения и долгий срок службы, что делает эту клавиатуру отличным выбором для повседневного использования.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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